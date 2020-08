Frana sulla SS4 Salaria a Trisungo: senso unico alternato

Slla strada statale 4 “Via Salaria” il transito resta provvisoriamente regolato a senso unico alternato con semaforo in corrispondenza del km 149,420, in località Trisungo (Arquata del Tronto) dopo la caduta massi che ha interessato il piano viabile nella serata di ieri.

Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti immediatamente sul posto per la gestione della viabilità e per la messa in sicurezza della sede stradale. Sono inoltre in fase di avvio le operazioni di disgaggio del materiale roccioso ancora instabile sul versante. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni e riguarderanno anche il ripristino delle opere di protezione abbattute dal masso di circa 9 metri cubi che si è distaccato dalla parete rocciosa.

