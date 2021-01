Frontiera Monte Bianco, arrestato cittadino armeno

Nella giornata di ieri 13 gennaio, la Polizia di Stato ha arrestato il cittadino armeno S.R. di anni 36, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia di Frontiera Traforo Monte Bianco, in collaborazione con personale dell’Esercito e del Reparto Mobile di Torino, nell’ambito dei servizi mirati al contrasto della criminalità transfrontaliera e alla prevenzione e repressione del fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ha effettuato il controllo del soggetto che era alla guida di un autoveicolo diretto in Francia, a bordo della quale viaggiavano anche due soggetti di nazionalità turca.Durante il controllo è emerso che i due trasportati erano in posizione irregolare nell’area Schengen.Il veicolo veniva quindi sottoposto a sequestro, mentre l’autista veniva arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio con rito direttissimo innanzi al Tribunale di Aosta in data di oggi





