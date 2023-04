Frosinone-Ascoli 2-0, Breda: Mancata attenzione sui dettagli

Questo il commento di Mister Breda al termine di Frosinone-Ascoli persa dai marchigiani per 2-0 a favore della capolista che ha allungano ai danni del Genoa secondo in graduatoria.

“E’ mancata l’attenzione sui dettagli, soprattutto nel secondo tempo; quando giochi contro queste squadre, devi fare una prestazione di assoluto livello sotto tutti i punti di vista. Abbiamo disputato un buon primo tempo, abbiamo provato a prenderli alti, ma nel finale di gara non siamo stati così brillanti come col Brescia in dieci. Avremmo potuto mettere più attenzione nei particolari, più voglia di battagliare. Dobbiamo tornare ad avere voglia di portare a casa il risultato”.