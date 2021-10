Frosinone-Ascoli 2-1, Sottil: Abbiamo avuto troppe disattenzioni

Al termine della partita Mister Sottil ha commentato così la sconfitta dei bianconeri maturata allo stadio Stirpe contro i padroni di casa del Frosinone.

“C’è rammarico per la troppa continuità di disattenzioni – mi riferisco al primo gol – che penalizza la prestazione. Mi fa arrabbiare e mi dispiace molto perché ci abbiamo lavorato veramente tanto, ma evidentemente non basta. Sul secondo gol c’è fallo netto su Quaranta, che ha preso un pugno, non capisco perché il VAR non intervenga. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, hanno spinto, hanno cercato di giocare, hanno riaperto la partita, si poteva pareggiare, anche sul tiro di Federico”.