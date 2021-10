Frosinone-Ascoli, prevendita aperta per la sfida dello Stirpe

Il Frosinone Calcio comunica che, dalle ore 11:00 di ieri e fino alle ore 19:00 di venerdì 22 ottobre, è possibile acquistare i biglietti per assistere dal settore ospiti dello stadio “Benito Stirpe” al match Frosinone-Ascoli, in programma sabato 23 ottobre, alle ore 16.15. Il circuito di riferimento è Vivaticket ed è possibile l’acquisto online sul relativo sito web ( https://www.vivaticket.it/) e punti vendita vivaticket. I prezzi dei biglietti, comprensivi di prevendita sono di 15,00 €, i bambini fino a 7 anni entreranno gratuitamente senza bisogno di alcun tagliando, ma a loro non sarà riservato il posto a sedere. Non è necessario essere in possesso di Fidelity Card per l’acquisto del biglietto.

Il Club ciociaro ricorda l’incedibilità del titolo di accesso e che non saranno venduti i biglietti il giorno della gara.





