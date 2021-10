Frosinone-Ascoli, Sottil: Sfida da affrontare con personalità

Alla vigilia della partita col Frosinone, Mister Sottil ha parlato di come la squadra si è preparata in settimana e dello stato di forma dei bianconeri.

“La settimana è iniziata all’insegna del confronto, contro il Lecce la squadra ha fornito un’ottima prestazione, abbiamo rivisto le cose che potevamo far meglio e quello che abbiamo fatto molto bene, ci siamo preparati bene per questa partita. Le statistiche poco favorevoli nei nostri confronti le guardo poco, quello che mi interessa è la mia squadra; rispettiamo il Frosinone, che, per blasone e caratura dei suoi calciatori, lotta per vincere il campionato, troveremo un ambiente carico, sarà una sfida da affrontare a viso aperto, con grande personalità, fame, umiltà, agonismo, oltre che con grande concentrazione per 100’. Quando abbiamo la palla dobbiamo giocare con serenità e velocità, la squadra ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. Non ci saranno Saric, che si porta dietro un problema alla caviglia – ho deciso di fermarlo e mi auguro sia disponibile con la Spal – e Felicioli, che col Lecce ha riportato un infortunio meno grave del previsto, ma bisogna aspettare prima che rientri. Abbondanza in attacco? Sì, tutti devono sentirsi coinvolti perché hanno totale stima da parte del sottoscritto, se non si è scelti dall’inizio bisogna essere consapevoli che, quasi sempre, entrando dalla panchina con l’atteggiamento giusto, si cambiano le partite. La presenza dei nostri tifosi, soprattutto in trasferta, per noi è fondamentale, è bella la simbiosi che si è creata con loro”.