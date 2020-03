Fugge dall’ospedale in pigiama, rintracciato dalla Polizia

Un uomo di 58 anni che si era allontanato dall’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno è stato rintracciato dalla Polizia di Stato poco dopo, mentre stava discutendo con un’altra persona.

E’ accaduto ieri sera in Largo delle Camelie quando lui, originario di Ascoli ma senza fissa dimora, stava lì a questionare insieme a un 68enne, con cui aveva avuto un diverbio per futili motivi. Una pattuglia delle Squadra Volanti della Questura, che conosceva le abitudini dell’uomo, appena ha ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione del suo allontanamento si è recata in quella zona, convinta di trovarlo. E così è stato, tant’è che i poliziotti lo hanno individuato e, dopo aver chiarito ai due come fare per sistemare il loro diverbio, hanno riaccompagnato il 58enne, che era ancora in pigiama, al reparto ospedaliero di medicina, da dove si era allontanato senza il consenso dei sanitari.