Galleria Papini: mostra “I TRE MARI” da sabato 19 marzo

La Galleria Papini ha il piacere di presentare l’evento “I TRE MARI” che è stato scelto a far parte dell’importante progetto cittadino ANCONA CAPITALE DELLA CULTURA 2022.

Il titolo “I TRE MARI” vuole riportarci sia alla situazione geografica di Ancona che si estende su un promontorio e quindi circondata dal mare su tre lati (I tre mari), sia alla modalità espressiva degli autori di raffigurare il mare sulla base di tre diverse poetiche artistiche personalizzate.

L’evento, a cura della Associazione Culturale Galleria Papini, si sviluppa con una mostra da sabato 19 marzo al 1 maggio 2022 presso la Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” che ospiterà le opere di tre importanti artisti tra i più affermati della nostra regione , che con le loro opere danno un apporto culturale e artistico alla città: CARLO CECCHI, LEONARDO CEMAK e FRANCESCO COLONNELLI.

Un sentito ringraziamento va all’assessore alla Cultura del Comune di Ancona Paolo Marasca, al curatore della Pinacoteca Civica Stefano Zuffi e al curatore del testo critico Prof. Gianfranco Ferlisi.

Dal testo in catalogo di Paolo Marasca (Assessore alla Cultura Comune di Ancona):

“Ancona è una città di attraversamenti che hanno prodotto e producono tuttora un genius loci irrequieto, vibrante, insoddisfatto.

Le artiste e gli artisti visivi, musicali, di spettacolo che vi sono nati e cresciuti, o che hanno sostato nelle sue vicinanze per un certo tempo, ne riflettono questa anima. Alcuni più di altri, e credo che la Galleria Papini, da anni impegnata nella cura e nella valorizzazione dell’arte di questo territorio lo sappia meglio di chiunque altro.

Così, la scelta di chiamare tre artisti diversi per provenienza e per poetica a cimentarsi sul tema dei temi per Ancona, il Mare e l’Altro, evidenzia proprio il carattere di un genius loci inafferrabile e capace di rare profondità.”

Dal testo in catalogo di Stefano Zuffi (Curatore Pinacoteca Francesco Podesti):

“La mostra curata dalla Galleria Papini è stata concepita nell’ambito delle iniziative culturali a sostegno della candidatura di Ancona come “capitale italiana della cultura”, e trova realizzazione in un momento del tutto particolare per la Pinacoteca Civica, tra l’apertura delle nuove sale a pian terreno e i lavori di ridefinizione del piano nobile: le opere di Cemak e Cecchi sono esposte negli spazi per mostre temporanee, al piano superiore; Colonnelli ha scelto al contrario di ambientare la sua installazione sotto il livello del cortile d’onore, nei suggestivi ambienti della Sala Voltata e della Cisterna. Il mare, insomma, lambisce le sale del museo, le circonda con il suo moto perpetuo.”

Dal testo critico di Gianfranco Ferlisi (Storico dell’arte):

“Carlo Cecchi, Leonardo Cemak e Francesco Colonnelli sono gli artisti di una mostra in cui emergono orizzonti mitici ed estetiche ludico-concettuali della cultura figurativa contemporanea.

I loro mari parlano di una immensa pianura liquida, il Mediterraneo, contraddistinta da elementi di separazione e d’incontro con l’altro. I mari, nella multiformità delle interpretazioni, parlano delle civiltà più diverse, di millenni di scambi, di navigazioni, di commerci, di culture, d’accoglienza, d’ospitalità, di amori, di racconti e di incroci linguistici: una babele in cui Ancona è porto e punto di riferimento. I mari dicono di quotidiani naufragi e di varie tappe che raccontano il cammino dell’uomo in cerca della felicità lungo le avversità del mondo e della vita. (…)

Le storie dei tre artisti sono nate su un promontorio che ha invitato a parlare di tre mari ideali per cogliere, attraverso la diversità, considerazioni sulla poeticità dell’arte nel suo dilatarsi verso le derive di una quotidianità in cui il bandolo della matassa è sempre ingarbugliato. Resta alla fine la suggestione di opere che riescono a trasmettere la grande bellezza delle indagini creative di questi tre artisti: tre mari!”

I TRE MARI

Mostra d’arte degli artisti

CARLO CECCHI

LEONARDO CEMACK

FRANCESCO COLONNELLI

SABATO 19 MARZO 2022

PRESSO LA PINACOTECA CIVICA “FRANCESCO PODESTI”

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLERIA PAPINI

da sabato 19 marzo al 1 maggio 2022

la mostra è visitabile negli orari della Pinacoteca

informazioni: tel. 071-2225047

[email protected]

www.galleriapapini.it