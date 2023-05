Genoa-Ascoli 2-1, Breda: Abbiamo fatto una grande partita

Questo il commento di Mister Breda al termine del match col Genoa perso 2-1 dal suo Ascoli.

“Faccio i complimenti al Genoa, alla squadra, alla Società, al Mister, che ha fatto un gran lavoro, e al pubblico, che oggi ha dato grande dimostrazione di passione e di attaccamento. Detto questo, dico che come sviluppi di gioco abbiamo fatto una grande partita, ma negli episodi avremmo potuto fare meglio. Il Genoa non è una squadra con punti deboli e quindi avremmo dovuto fare una partita ancora migliore. Faccio comunque i complimenti ai miei ragazzi, che sono riusciti a restare in partita pur nelle difficoltà. Peccato perché ci sarebbe piaciuto portare a casa qualcosa, siamo in crescita, ora da qui alla fine dobbiamo cercare di fare più punti possibile. Gondo? L’idea era di mettere in campo tanta fisicità in tutti i reparti, Cedric ha queste caratteristiche e fa salire la squadra. Marsura? Per un allenatore è la cosa più bella avere ragazzi che entrano in campo col desiderio di determinare perché questo ti consente di avere un’accelerata nel finale di partita. C’è da lavorare, ma come atteggiamento e spirito di squadra abbiamo dimostrato d’essere forti. In funzione dei playoff le sensazioni sono positive, siamo tante squadre in corsa, ma ancora nulla è definito, dovremo dare tutto per non avere rimpianti, dobbiamo provarci fino alla fine”.