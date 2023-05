Genoa-Ascoli 2-1, Leali: Lotteremo fino alla fine per i play off

Nicola Leali, protagonista della partita con alcune parate determinanti – su tutte quella del penalty calciato da Coda – ha commentato così la prestazione dell’Ascoli.

“Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita complicata su un campo difficile e sul quale tutti hanno fatto fatica a fare gol; dispiace aver perso perché con un pizzico di fortuna e cattiveria in più avremmo potuto pareggiarla. Abbiamo provato a fare la nostra gara, portiamo a casa tanti aspetti positivi, ma da lunedì analizzeremo quello che non ha funzionato per farne tesoro e vincere la prossima col Cosenza. Il rigore parato? Li ho sempre guardati e sono convinto che un rigore calciato bene sia imparabile. Nel pararli ci vuole sempre un pizzico di fortuna e quest’anno ne ho parati più del solito. Usciamo da qui consapevoli di poter raggiungere i play off, ce la giocheremo fino in fondo”.