Gianmarco Tamberi Testimonial de Il Natale che non ti aspetti

Frontone (PU) – “E chi se lo sarebbe mai aspettato? È stato il nostro anno, abbiamo vinto, abbiamo pianto di gioia, ci siam stretti forte. Per continuare ad emozionarci con la magia del Natale, vieni a scoprire il Natale che non ti aspetti in provincia di Pesaro-Urbino”.

Gianmarco Tamberi, l’azzurro d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo, è il testimonial del Natale che non ti aspetti.

Oggi al Castello di Frontone, tra i luoghi simbolo dei mercatini di Natale della provincia di Pesaro e Urbino, l’atleta dell’anno è stato accolto dal sindaco di Frontone Daniele Tagnani, dall’assessore regionale Francesco Baldelli e da Damiano Bartocetti, presidente dell’Unione Pro Loco Pesaro e Urbino, con cui è nato questo straordinario sodalizio: “Siamo felici e orgogliosi di essere rappresentati dal campione Gianmarco Tamberi – dichiara il presidente Bartocetti – grazie a lui il nostro Natale farà un salto di visibilità straordinario in Italia e nel mondo. Lo ringrazio per avere accettato il nostro invito e per l’energia travolgente”.

Gianmarco Tamberi: “Sono molto felice di essere testimonial de Il Natale che non ti aspetti, una manifestazione che dà grande visibilità alla nostra amata Regione Marche. Mi auguro che da tutta Italia possano venire ad ammirare questi splendidi mercatini natalizi”.

Al centro della giornata al Castello di Frontone, il casting per girare gli spot video e radiofonici che vedranno ‘Gimbo’ protagonista nella promozione de Il Natale che non ti aspetti, tra gli eventi più affascinanti del centro Italia, grazie a una formula che mette in rete 25 borghi per un totale di 100 eventi promossi da circa 2 mila volontari delle Pro Loco, fino al 6 gennaio 2022.

L’assessore regionale Francesco Baldelli: “La giornata di oggi rientra nell’attività promozionale dei nostri territori: Gianmarco Tamberi, campione olimpico che abbiamo la fortuna di avere come nostro corregionale, è un testimonial d’eccezione. La scelta degli organizzatori dell’evento ben si sposa con quella di promozione turistica delle Marche in Italia e nel mondo operata in questi mesi dalla regione. Ed è solo l’inizio”

In questa occasione, il presidente Bartocetti ha consegnato al campione olimpico una targa di ringraziamento: “Un grazie speciale a Gianmarco Tamberi, ambasciatore de ‘Il Natale che non ti aspetti’ per la tenacia con cui ha trasformato i sogni in realtà”. Ha, inoltre, sottolineato “Siamo grati alla Regione Marche, nostra prima sostenitrice in questa favolosa azione di promozione turistica che avrà ricadute positive non solo per i borghi del Natale ma per l’intero territorio regionale”.

Finite le riprese Gianmarco Tamberi è tornato ad allenarsi per le prossime gare in programma nel 2022.

Gianmarco Tamberi (Civitanova Marche, 1º giugno 1992) è un altista italiano, campione olimpico a Tokyo 2020, nonché campione mondiale indoor a Portland 2016 e campione europeo ad Amsterdam 2016, campione europeo indoor a Glasgow 2019 e medaglia d’argento agli europei di Torun 2021. È detentore del record nazionale sia outdoor che indoor.

In carriera vanta anche una medaglia di bronzo agli Europei juniores di Tallinn 2011 e sei titoli italiani assoluti tra outdoor e indoor. Soprannominato Half-shave (Mezza-barba) oppure Gimbo, è figlio dell’ex saltatore in alto Marco Tamberi, suo attuale allenatore, e fratello di Gianluca, primatista italiano juniores del lancio del giavellotto.

Il Natale che non ti aspetti è coordinato dall’Unione delle Pro Loco di Pesaro e Urbino e promosso dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino. L’evento si tiene in completa sicurezza secondo la normativa sanitaria attivata rigorosamente dalle Pro Loco.

Info: ilnatalechenontiaspetti.it | Pagina Fb: Il Natale che non ti aspetti