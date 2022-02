Gino Gaspari, da Ascoli Piceno al TEDxTorino

Torna il 20 Febbraio 2022 TEDxTorino, la conferenza TEDx più grande d’Italia, quella che tradizionalmente apre il calendario dell’anno.

Una grande arena, oltre 100 volontari, più di 1.000 spettatori, migliaia di collegamenti in streaming e 13 speaker per raccontare a tutti “le idee che meritano di essere diffuse”.

Il tema che guida l’evento è la gentilezza. BE KIND il titolo dell’evento: un invito ma allo stesso tempo un imperativo, il più bello che c’è.

Tra i 13 speaker anche Gino Gaspari, originario di Ascoli Piceno e Chief Commercial Officer di Cercaofficina.it, la principale piattaforma digitale italiana per la riparazione e la manutenzione dei veicoli auto.

Ha lavorato come Chief Commercial Officer in Econocom International Italia, player europeo specializzato nella trasformazione digitale e tecnologica delle aziende, attraverso la progettazione e fornitura di soluzioni as a service. Ha maturato competenze nel settore automotive attraverso un’esperienza decennale in Pirelli, dove ha ricoperto diversi ruoli tra l’Italia e gli Stati Uniti, arrivando a diventare responsabile delle vendite in Italia. È laureato in Economia & Marketing alla Bocconi, con un Executive Education Program in Business Strategy conseguito ad Harvard. Appassionato di filosofia e della trasformazione digitale e tecnologica delle aziende.

A TEDxTorino Gino Gaspari rifletterà sull’importanza di investire in capitale umano poiché la tecnologia, da sola, non garantisce né risposte né vantaggi competitivi di lungo periodo.

ELENCO SPEAKER TEDxTorino BE KIND

Luca Argentero – attore e fondatore di 1 Caffè Onlus.

Chiara Bocchio – Presidentessa dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco.

Edoardo Cavagnino – Presidente di Gelati PEPINO 1884.

Alessandro Chiolerio – Chief Commercial Officer di Cercaofficina.it.

Claudia De Lillo alias Elasti – giornalista e scrittrice.

Gino Gaspari – Scienziato e Ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

Cristina Ghiringhello – Direttore di Confindustria Canavese e Direttore Generale di CIAC.

Stefania Giannuzzi – Urban Change Maker/Climate coach.

Silvia Gilotta – Ergonoma Founder di Adequat srl.

Davide Manico – coreografo e danzatore.

Giorgio Olmoti – storico dei linguaggi mediali e storyteller.

Andrea Bertaia Segato – CEO di ALBA Robot.

Luciano Violante – magistrato, professore e parlamentare, Presidente della Commissione Antimafia (1992-1994) e della Camera dei deputati (1996-2001).

TEDxTorino – Domenica 20 febbraio 2022 | ore 14

Lingotto Fiere Padiglione 1 – Torino

Costo ingresso: 40,00 € (intero) – 25,00 € (ridotto under 26)

Diretta streaming su www.tedxtorino.com: 5 €

www.tedxtorino.com