Gioele Dix insegnante d’eccezione all’Accademia56 di Ancona

Venerdì 22 e sabato 23 ottobre Gioele Dix sarà l’insegnante d’eccezione del corso “Diventare comici – scuola di comicità” diretto da Dario Cassini che si svolge presso l’Accademia56, la scuola di alta formazione di arti sceniche di Ancona. L’attore Gioele Dix, autore e regista milanese “salirà in cattedra” per un workshop su come scrivere un monologo comico. Domenica 24 ottobre il workshop proseguirà sotto la guida di Dario Cassini e Gianluca Budini.

Sabato 23 ottobre alle 21.00, invece, sul palco del teatro Panettone di Ancona, spazio allo spettacolo di improvvisazione teatrale realizzato dagli allievi della scuola di comicità che portano in scena i monologhi nati durante le tante ore di lezione. A seguire, one-man show di Dario Cassini e la partecipazione straordinaria di Gioele Dix.

L’Accademia56 è una realtà presente dal 2016 ricca di laboratori, corsi, workshop, seminari diretti da insegnanti di fama nazionale e internazionale, nonché centro di produzione artistico in grado di allestire e organizzare eventi, spettacoli, conferenze, casting, festival e manifestazioni culturali.

Ore 21 – ingresso 15,00 euro

Promozione speciale per festeggiare la riapertura dei teatri: per 5 biglietti acquistati 1 è gratuito

Teatro Panettone via Maestri del Lavoro – Ancona

info e prenotazione obbligatoria al 392 7704328

Per informazioni su tutti i corsi dell’Accademia56, visitare il sito: www.accademia56.it oppure telefonare allo 071.9988406 – messaggio whatsapp 392.7704328 – mail [email protected]