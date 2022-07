Dopo circa 30 mesi di pandemia, GIOMARCHE (Associazioni Imprenditori e Professionisti) ha ripreso l’attività con un programma ambizioso che tiene conto delle mutate situazioni in cui si trovano le imprese del territorio e con la collaborazione dello Studio Notarile Barbara Federici di Jesi sono state apportate sostanziali modifiche allo Statuto per favorire una più ampia partecipazione dei soci.

Il programma è stato approvato dall’assemblea dei soci che si è tenuta il 03 giugno all’Hotel Raffaello di Senigallia, l’assemblea ha inoltre nominato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo al quale spetta la nomina del Presidente.

Sono stati nominati: Giuseppe Bacchiocchi “Ethicamoda srl” Luca Bugugnoli “Tecnodatasystem srl” Franca Fedeli “Consulente aziendale” Gianfranco Biancini “Consulenze tecniche aziendali” Riccardo Montesi “Teamwood srl” Renato Mandolini “Mandolini autoveicoli srl” Gaetano Sinatti “Clar srl”.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo ha nominato Presidente Riccardo Montesi per le sue relazioni sul territorio ed in particolare per garantire continuità delle attività in corso.

Le novità del programma sono: Sviluppo obiettivi del SITO (www.giomarche.it.), nuove convenzioni salute per le aziende e loro dipendenti, rapporti con la scuola e istituti professionali, corsi di formazione anche in azienda, progetto per borse di studio, assistenza per bandi e progetti Comunitari, Nazionali e Regionali.

Informazioni utili per le attività aziendali, premio annuale “ALLA CARRIERA” e iniziative di beneficenza. Siamo certi che questo programma avrà il più ampio consenso e la partecipazione da parte degli imprenditori associati e non associati.

Riccardo Montesi

Presidente Giomarche