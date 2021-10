Giorgio Colangeli protagonista al Teatrino Campana di Osimo

Giorgio Colangeli, attore protagonista di tanti film e serie tv, ricercato dai migliori registi, vincitore del Nastro d’argento e del Davide di Donatello come attore non protagonista, sarà a Teatrino Campana di Osimo giovedì 28 ottobre alle ore 21.15, coadiuvato da Lucilio Santoni, ad interpretare gli ultimi canti del Paradiso, nell’ambito della rassegna “ALTRA SCENA AL TEATRINO CAMPANA”, promossa dall’Istituto Campana per l’Istruzione, in collaborazione con l’Associazione Nuovi Linguaggi e con il contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura.

“VOLA CON LI OCCHI PER QUESTO GIARDINO” sarà un viaggio nel Paradiso dantesco. nei quali il Poeta giunge fino al cospetto di Dio.

La sfida sarà sfatare un mito letterario, quello secondo cui tra noi e il poeta vi sia una grande distanza. E invece non c’è questo abisso. Conoscendo integralmente il poema a memoria, Colangeli potrà porlo allo spettatore in maniera disinvolta, non imbalsamata.

La rassegna proseguirà con altri tre appuntamenti fino a dicembre 2021.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al sito www.eventbrite.it o al numero 071.714436.

Obbligo di Green Pass.

Inizio spettacoli ore 21.15.