Giornata mondiale del gatto: storia e significato

Il 17 febbraio celebra i felini e rafforza l’attenzione su tutela, adozioni e benessere animale

Ogni anno, il 17 febbraio, l’Italia dedica un’intera giornata ai gatti. La Giornata mondiale del gatto, conosciuta nel nostro Paese anche come Festa nazionale del gatto, è diventata nel tempo un appuntamento fisso per valorizzare il ruolo dei felini nella società e promuovere una cultura più attenta alla loro protezione.

La ricorrenza nasce nel 1990 su iniziativa della rivista Tuttogatto, che coinvolse i lettori nella scelta di una data simbolica. Vinse il 17 febbraio, un giorno carico di riferimenti culturali legati all’immaginario del gatto.

Perché proprio il 17 febbraio

La scelta non fu casuale. Febbraio, mese tradizionalmente associato al segno dell’Acquario, richiama indipendenza e libertà, tratti spesso attribuiti al carattere felino. Anche il numero 17, considerato in Italia legato alla superstizione, è stato reinterpretato in chiave positiva, evocando la capacità del gatto di “rinascere” e adattarsi, secondo la credenza popolare delle sue molte vite.

Nel tempo la data si è consolidata come momento di sensibilizzazione, andando oltre l’aspetto simbolico per affrontare temi concreti come l’abbandono, la gestione delle colonie feline e l’adozione responsabile.

Un fenomeno che supera i confini italiani

Sebbene in Italia il riferimento principale resti il 17 febbraio, esistono altre giornate dedicate ai felini nel calendario internazionale. L’8 agosto è riconosciuto come International Cat Day dall’International Fund for Animal Welfare, mentre negli Stati Uniti il National Cat Day ricorre il 29 ottobre.

Date diverse, stesso obiettivo: richiamare l’attenzione sul rispetto e sulla cura dei gatti domestici e randagi.

Il valore sociale della ricorrenza

In Italia milioni di famiglie convivono con almeno un gatto, animale ormai pienamente integrato nel contesto urbano e domestico. La giornata del 17 febbraio rappresenta un’occasione per ribadire l’importanza della prevenzione sanitaria, della sterilizzazione e della corretta gestione degli animali d’affezione.

Associazioni, enti locali e volontari organizzano iniziative informative e campagne di sensibilizzazione per promuovere una convivenza equilibrata tra uomo e animale, con particolare attenzione alle colonie feline presenti nelle città.

La Giornata mondiale del gatto si conferma così non solo un momento celebrativo, ma anche un richiamo concreto alla responsabilità collettiva verso uno degli animali più diffusi e amati.