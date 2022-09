Giornate Europee del Patrimonio al MAN Marche

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più grande e importante manifestazione culturale d’Europa sul tema: Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro.

Nelle due giornate il Museo Archeologico Nazionale delle Marche organizza una serie di iniziative speciali, visite guidate e laboratori didattici.

Sabato 24 settembre

Apertura straordinaria del Museo dalle ore 8.30 alle 22.30.

Dalle ore 19.30 ingresso al costo simbolico di 1,00 euro.

ore 11.00 – Nelle antiche stanze. Alla scoperta di Palazzo Ferretti

Visita guidata

ore 19.45 – Sguardi d’Egitto. Divinità e amuleti nel Piceno antico, esposizione a cura di Amanda Zanone

Visita guidata

ore 21.00 – Amuleti e faïence: un’indagine in corso al Museo Egizio di Torino

Il MAN Marche ha il piacere di invitare la dott.ssa Martina Terzoli, egittologa e curatore del Museo Egizio di Torino per un approfondimento su questi particolari oggetti, rinvenuti in tutto il Mediterraneo antico.

Gli amuleti sono importanti testimonianze materiali del pensiero magico-religioso dell’antico Egitto. Ma cosa sappiamo su di loro e come possiamo studiarli? Il Museo Egizio di Torino ha dato avvio a un ampio progetto di ricerca, che prevede lo studio di un corpus di reperti costituito da circa 2.000 amuleti. L’analisi egittologica è integrata da una serie di indagini archeometriche, applicate alla faïence. L’interpretazione combinata dei dati emersi permette di fare nuova luce sull’evoluzione cronotipologica di questi reperti e sui loro processi di produzione.

Posti limitati, prenotazione consigliata.

Domenica 25 settembre

Apertura straordinaria del Museo dalle ore 9.00 alle 19.30.

Sguardi d’Egitto. Divinità e amuleti nel Piceno antico, esposizione a cura di Amanda Zanone

Ore 15.00 – Visita guidata

Ore 16.00 – Visita guidata e a seguire laboratorio creativo “Simboli e oggetti magici: realizziamo un amuleto egizio”

ore 17.00 – Visita guidata

ore 18.00 – Visita guidata e a seguire laboratorio creativo “Simboli e oggetti magici: realizziamo un amuleto egizio”

Prenotazione consigliata per le visite guidate. Prenotazione obbligatoria per i laboratori creativi.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 071-202602.