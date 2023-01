Giorno della Memoria 2023 con Adesso Musica a Camerino

“Giorno della Memoria – immagini parole e musica per ricordare” tornerà in presenza nell’Auditorium Andrea Bocelli dell’Accademia della musica di Camerino venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 21.15, grazie all’Associazione Adesso Musica con il patrocinio della Città di Camerino.

Ogni anno, in occasione della giornata internazionale che è stata istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto e che si celebra il 27 gennaio, perché in questo giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, l’associazione musicale camerte organizza un momento di spettacolo, per ricordare ma soprattutto per non dimenticare.

Protagoniste dell’incontro le parole di deportati sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz (Donatella Pazzelli, voce) accompagnate dalle note dell’Adesso Musica Clarinet Quartet (Vincenzo Correnti, Letizia Forti, Micaela Mancinelli e Martina Casadidio). Ingresso libero.

