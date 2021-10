Giro d’Italia Ciclocross a Corridonia, Nove Fossi a Cingoli e Urbania Enduro Race

CICLOCROSS – A firma del Bike Italia Tour la terza tappa del Giro d’Italia Ciclocross a Corridonia domenica 24 ottobre con il prezioso supporto tecnico dell’Asd Romano Scotti. È una manifestazione importante visto che saranno presenti i migliori della specialità a livello nazionale e questa tappa del GIC servirà loro come banco di prova in vista degli altri imminenti impegni stagionali sia di carattere nazionale che internazionale (tra questi Brugherio il 30-31 ottobre, il Mamma e Papà Guerciotti del 1°novembre a Cremona, unitamente all’Europeo in Olanda a Col du Vam-Drenthe per le categorie juniores, élite ed under 23 in programma il 6 e il 7 novembre). Con un occhio all’osservanza del rigido protocollo anti Covid-19 e all’uso del Green Pass, per il pubblico è una bella occasione per seguire da vicino le gesta dei ciclocrossisti che verranno esaltate ancora di più dalla qualità del percorso disegnato sui prati del CorridoMnia Shopping Park. Dal mattino fino al primo pomeriggio si svilupperà il cronoprogramma orario con gli amatori (9:00), giovanissimi G6 (10:00), esordienti uomini (10:30), esordienti e allieve donne (11:10), allievi uomini (12:00 ma con partenza separata di un minuto tra ragazzi di secondo anno e quelli di primo anno), juniores (12:50), donne open (13:40) e uomini open (14:30). Così Lino Secchi, presidente regionale FCI Marche: “Formulo nuovamente il saluto con alla carovana del Giro d’Italia Ciclocross che resta nelle Marche per il suo secondo appuntamento consecutivo Un plauso desidero rivolgerlo alla Bike Italia Tour di Matelica per la tappa del 24 ottobre a Corridonia. Ringrazio di cuore il suo presidente con i suoi diversi collaboratori, nonché gli indispensabili sponsor oltre la preziosa sensibilità del Centro Commerciale che ci ospita”. Allo spettacolo dei grandi si abbinerà quello dei più piccoli con lo short track su un circuito pianeggiante di circa 400 metri per i giovanissimi tesserati FCI dai G1 ai G5 e anche i non tesserati promozionali, il tutto a partire dalle 9:00 sempre presso il CorridoMnia Shopping Park. Continua a leggere il saluto di Lino Secchi e tutte le altre info dell’evento al seguente link http://www.ciclocrossroma.it/gic-corridonia-tappa-3/2021/10/21/

MOUNTAIN BIKE – L’Avis Bike Club Cingoli ha fatto un grande lavoro e al contempo uno sforzo straordinario per permettere alla Nove Fossi di Cingoli di recuperare domenica 24 ottobre l’edizione non disputata lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria. Tradizionalmente collocata in primavera, nel mese di aprile, questa nuova data di ottobre è stata scelta in sintonia con il comune di Cingoli. Così Primo Ciattaglia, presidente del comitato organizzatore: “A coloro che si erano iscritti nel 2020 ed ai nuovi iscritti, con la loro partecipazione potranno percorrere il tracciato proposto per il 2021 in un contesto autunnale con colori e vedute che molti di loro non hanno mai avuto occasione di vedere. Sarà uno spettacolo per tutti e in sicurezza”. Con ritrovo alle 7:30 in Piazza Roma, la partenza è prevista alle 10:00 (viali Valentini) con la possibilità di optare per il percorso agonistico point to point di 48 chilometri. Per i meno allenati anche la doppia versione cicloturistica di 22 e 32 chilometri con partenza alle 9:30 circa sempre dai viali Valentini.

ENDURO – A Urbania, nel cuore dell’Appennino Marchigiano, si prepara ad andare in scena la seconda tappa del Campionato Regionale Enduro Marche Series, circuito federale della disciplina Gravity. “Urbania Enduro Race” sarà la seconda prova in programma. Gli amanti del fuoristrada estremo si ritroveranno domenica 24 ottobre nella cittadina vicino a Urbino per prendere parte alla gara organizzata dall’ASD Zeroemezzo Racing Team che si svilupperà su tre prove speciali di diverse difficoltà di circa 2 chilometri l’una (King line – Spugne – Brutali) dove verranno presi i tempi di riferimento per stilare la classifica. Ritrovo ad Urbania alle 7:30 in Piazza San Cristofaro, alle 9:00 partenza del primo concorrente.