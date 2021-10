Gli eventi di Ancona per la settimana 11/08-17/08

Le attività presso la nostra struttura in Piazza Roma sono al momento terminate, ma gli eventi ad Ancona continuano!

A seguire troverete il programma delle prossime settimane:

✦ Sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle 9:00 alle 17:00 Piazza Anfiteatro – Arco Bonarelli. Aperture straordinarie dell’Anfiteatro Romano. Giornate Europee del Patrimonio 2021

Info: [email protected]

Ingresso gratuito. Necessari: green pass e mascherina.

✦ Sabato 9 ottobre ore 9:30 all’Arco di Traiano, al Porto. Un tuffo nel passato per scoprire il presente. Passeggiata archeologica in compagnia della dott.ssa Maria Raffaella Ciuccarelli della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Necessari: green pass e mascherina.

✦ Domenica 10 ottobre ore 16:00 presso Museo Diocesano “Mons. Cesare Recanatini” di Ancona. Il sogno di Costantino.

Il Museo Diocesano e San Ciriaco aspettano i bambini tra i 5 e gli 11 anni per andare alla ricerca della croce perduta all’interno del Museo!!

Prenotazione obbligatoria entro il 9 ottobre al 3208773610.

Quota: €3,00 a bambino.

✦Domenica 10 ottobre ore 17:00 presso la Pinacoteca F. Podesti. Tra i sogni di Dante. Attività per famiglie con bambini 6-10 anni.

Un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, quello che gli educatori della Pinacoteca civica hanno pensato per l’evento dedicato alle famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni in occasione del FAMU 2021, che si svolgerà il 10 ottobre nei musei di tutta Italia.

Le famiglie accompagnate dagli educatori museali andranno alla scoperta dell’opera più geniale del celebre poeta Dante Alighieri, la Divina Commedia!

Un percorso emozionante e divertente tra storie, opere d’arte e poesia.

L’evento si terrà domenica 10 ottobre alle ore 17:00 in Pinacoteca, ingresso in vicolo Foschi, 4.

Per informazioni e prenotazioni potete contattare: 071 222 5047 – [email protected]

Quota di partecipazione € 3,00 adulti € 5,00 bambini.

✦ Lunedì 11 ottobre ore 17:00 presso piazza San Francesco. Il Consiglio Territoriale di Partecipazione n° 1 – Assemblea pubblica, partecipano gli assessori: Ida Simonella, Paolo Manarini, Stefano Foresi, l’architetto Claudio Centanni.

Necessari: green pass e mascherina.

—

MOSTRE in corso

Noi leggevamo un giorno per diletto – Ancona per Dante

Programma:

– SABATO 16 OTTOBRE ore 17:30 Visita guidata alla mostra

– DOMENICA 17 OTTOBRE ore 17:30 presentazione del libro “Dante e Le Marche” di Ludovica Cesaroni – Affinità Elettive

– MARTEDì 19 OTTOBRE ore 17:30 Conferenza “Dante e Giotto. La nuova lingua italiana”

– MERCOLEDì 20 OTTOBRE ore 16:00 Incontro per insegnanti con il curatore Stefano Zuffi

Contatti: [email protected]

071 222 5047 (negli orari di apertura)

Il costo delle visite guidate è di € 8,00 intero, € 5,00 ridotto comprensivo del biglietto di ingresso.

Eventi a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi.

Prossimamente

direzioneCENTRO – Laboratorio di Storytelling partecipato per immaginare una città attrattiva

Immagini, parole, emozioni, fantasia. Il percorso laboratoriale condotto dal Collettivo Delirio Creativo pone al centro del lavoro lo storytelling.

Un percorso in 6 tappe di esplorazione empatica, creativa e critica del territorio per arrivare a costruire la narrazione nuova di unacittà futura.

Primo incontro: mercoledì 13 ottobre 2021 dalle 18:00 alle 21:00.

Il laboratori si svolgeranno negli spazi del Creative Ground, via Marconi, 41.

La partecipazione è GRATUITA.

Per iscriverti compila il form entro l’11 ottobre: https://forms.gle/6UrGAG3NYuzg9Nev9.

Per maggiorni info scrivete a: [email protected]

COME RIPARTIRE. CANTIERI | 15-17 ottobre

La Mole

Inaugurazione KUM! Festival: venerdì 15 ottobre alle 11:00, presso l’Auditorium de La Mole Vanvitelliana, alla presenza di:

Valeria Mancinelli, Sindaca di Ancona,

Paolo Marasca, Assessore alla Cultura di Ancona, Massimo Recalcati, Direttore scientifico KUM! e Federico Leoni, Coordinatore scientifico KUM!

Per info e prenotazioni: