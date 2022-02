Gli spettacoli al Cinema Margherita

I prossimi spettacoli del Cinema Margherita di Cupra Marittima(AP).

Torna sul grande schermo giovedì 17 febbraio, dopo 2 giorni di anteprima a gennaio, il film che il premio Oscar, Giuseppe Tornatore ha dedicato al talento puro di Ennio Morricone: Ennio. Un’opera accolta con entusiasmo dal pubblico nei due giorni di anteprima, che durante i titoli di coda non potevano fare a meno di applaudire a scena aperta. Tornatore è riuscito a trasformare un documentario in emozione pura che diverte e commuove. Morricone è stato un uomo che ha avuto la capacità di attraversare le epoche, i generi, le geografie e metterli in dialogo, pur rimanendo ancorato al presente contemporaneo, mantenendo la più assoluta fedeltà a se stesso. Un film che tutti dovrebbero vedere.

Direttamente dalla Belinale 72° dove il film è candidato per l’Orso d’Oro, arriva Leonora addio di Paolo Taviani. Leonora addio (che richiama il titolo di una novella pirandelliana, ma si concentra su altro) racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Luigi Pirandello e il viaggio dell’urna da Roma – dove rimane “provvisoriamente”, al Verano, una decina d’anni – ad Agrigento, nel 1947, fino alla sepoltura avvenuta 15 anni dopo.

Che cosa resta oggi di Pirandello, premio Nobel 1934? Moltissimo. E Paolo Taviani traduce in maniera audace questo lascito eterno, attraverso un (doppio) film che si alimenta di continue suggestioni, letterarie, storiche, cinematografiche, finendo per fondere – come sintetizza il regista stesso – “la verità della cronaca con un’altra verità, quella del film”.

Lunedì 21 e martedì 22 due speciali proiezioni in anteprima per una artista della musica e del teatro italiano, Ornella Vanoni. Senza fine diretto da Elisa Fuksas è un documentario, un ritratto sincero e onirico allo stesso tempo, in cui coesistono un taglio realistico – quasi “crudo” – dell’artista e un tono fiabesco che vede la protagonista trasfigurarsi in un’affascinante creatura marina.

prossimamente: L’ombra del Giorno di Giuseppe Piccioni, IL ritratto del duca di Roger Michell, Pasolini 100 – Il cinema ritrovato

