GLS Dolphins Ancona: due delfini in prestito alle Aquile Ferrara per la Coppa Italia

Ieri l’under 18 e l’under 15. Oggi l’under 21. I GLS Dolphins Ancona annunciano il prestito alle Aquile Ferrara di Leonardo Albanese e Tomas Bonci. Ciò per permettere loro di disputare il torneo Fidaf denominato Coppa Italia riservato, per l’appunto, a chi ha massimo 21 anni e a chiunque è tesserato da un massimo di due.

A spiegare la scelta il presidente Leonardo Lombardi: «Noi dei GLS Dolphins Ancona crediamo molto nella off season, utile per riposare, lavorare e farsi trovare pronti al nuovo campionato. E per questo motivo non partecipiamo alla coppa Italia. Tuttavia i nostri due ragazzi hanno espresso la volontà di giocare e noi non abbiamo mai trattenuto nessuno. Pertanto, come lo scorso anno Ferrara mandò da noi in prestito alcuni giocatori per fare le under 18, quest’anno ricambiamo con l’under 21».