GLS Dolphins Ancona: Pasqua in azzurro per molti giocatori

Sarà una Pasqua in azzurro per molti giocatori dei GLS Dolphins Ancona. Idem per tanti allenatori e dirigenti.

Durante il periodo pasquale infatti si svolgeranno i raduni della nazionale under 19 tackle e della nazionale maggiore di flag football.

Partiamo dunque dalla under 19 che in vista degli europei di categoria di questa estate svolgerà dal 15 al 17 aprile uno stage a Ferrara.

L’head coach Giorgio Longhi ha così convocato i seguenti delfini: Leonardo Albanese (18 anni, offensive line), Filippo Anzaldi (18, kicker), Tomas Bonci (19, running back), Alessandro Bruglia (19, defensive back), Simone Capponi (17, offensive line), Lorenzo Cilla (18, quarterback), Andrea Gatti (17, wide receiver e slot), Francesco Gianfelici (18, wide receiver) e Michele Moretti (19, defensive line).

Nello staff figurano anche i tecnici Andrea Polenta (offensive coordinator), Roberto Rotelli (offensive line assistant e responsabile del video scouting) e Paolo Belvederesi come team manager.

Come fisioterapisti risponderanno alla chiamata i nostri Paolo Carniani e Alessio Orlandini.

Il fotografo ufficiale sarà Germano Capponi, Massimo Moretti il responsabile dello staff video mentre Max Cilla svolgerà il ruolo di responsabile della logistica.

Ma soddisfazioni arrivano anche dalla nazionale di flag football che inizia i propri stage in preparazione ai World Games (vale a dire la manifestazione che raccoglie tutti quegli sport esclusi dalle olimpiadi) di luglio a Birmingham in Alabama.

L’Head Coach Giorgio Gerbaldi ha convocato Riccardo Petrilli (25), Raffaele Rotelli (21) e Valentino Rotelli (19).

Lo stage avrà luogo dal 16 al 18 aprile a Cecina.

Da parte dell’intera famiglia Dolphins complimenti a tutti i convocati e grazie per rappresentare la franchigia ai più alti livelli possibili.