GLS Dolphins Ancona: presentato il calendario ufficiale della IFL 2023

Sarà una stagione intensa e particolare come non mai quella della IFL nel 2023 e di conseguenza per i GLS Dolphins Ancona.

La Prima divisione del football americano italiano si presenterà infatti agli appassionati con tante novità.

La prima e la più importante è la finale, l’Italian Bowl, che si svolgerà nientemeno che a Toledo nell’Ohio.

Poi il viavai di squadre che entrano ed escono. Fuori i Seamen Milano che hanno deciso di trasferirsi armi e bagagli nella ELF, la lega europea. Al loro posto torna nella massima serie una squadra nobile del football, i Frogs Legnano. E poi ciao ai Warriors Bologna e ai Vipers Bologna. Le due franchigie hanno deciso di unire le proprie forze formando gli Stainless Steel Warriors Emilia. Il nome è un attimo lungo. Lo sappiamo. Non dipende da noi. Un benvenuto meritano anche gli Skorpions Varese che hanno vinto lo scorso campionato di seconda divisione.

Saranno ancora 9 pertanto le squadre che proveranno a laurearsi campioni d’Italia seguendo nell’albo d’oro i Guelfi Firenze. Oltre loro, confermate le presenze di Panthers Parma, Ducks Lazio, Rhinos Milano e dei Mastini Verona che tuttavia giocheranno le partite in casa sul sintetico di Bolzano.

Il campionato inizierà il 5 marzo. Sarà un girone all’italiana con gare di sola andata. Ogni squadra giocherà quindi 8 partite, 4 in casa e altrettante fuori. Accederanno ai playoff le prime sei squadre, con le prime due classificate nella regular season subito qualificate per le semifinali.

E per i fan dei Dolphins? Attenzione. La squadra di coach Roberto Rotelli esordirà la settimana successiva all’inizio della stagione.

Ecco tuttavia il calendario completo dei Dolphins, ricordando che giorni e orari precisi di gioco devono ancora essere decisi:

Week end 11-12 marzo: Frogs Legnano – Dolphins Ancona

Week end 25-26 marzo: Dolphins Ancona – Ducks Lazio

Week end 1-2 aprile: Guelfi Firenze – Dolphins Ancona

Week end 15-16 aprile: Dolphins Ancona – Mastini Verona

Week end 22-23 aprile: Rhinos Milano – Dolphins Ancona

Week end 6-7 maggio: Dolphins Ancona – Panthers Parma

Week end 13-14 maggio: Skorpions Varese – Dolphins Ancona

Week end 20-21 maggio: Dolphins Ancona – Stainless Steel Warriors Emilia