GLS Dolphins Ancona: presentazione allenatori e staff

Tempo di presentazioni in casa GLS Dolphins Ancona. A tre settimane dall’inizio del campionato si inizia con il coaching staff.

Come sempre l’head coach sarà Roberto Rotelli.

Ad affiancarlo, da fedeli colonnelli, avremo Loris Aquinati come offensive coordinator, Rik Parker in qualità di defensive coordinator e Michele Morichi nel ruolo di special team coordinator.

Ed ora nello specifico tutti i vari assistant coach.

Partendo dall’attacco, Loris Aquinati si occuperà anche dei ricevitori (ricevendo una mano anche da Michele Morichi), Peppe Alpini dei running back e Andrea Polenta della offensive line.

In difesa lo stesso Rik Parker curerà i linebacker con la new entry Mohamed Soltana a prendersi cura dei defensive back. La defensive line sarà invece sotto le mani di Pippi Moscatelli.

Negli special team Morichi metterà tutta la sua classe ed esperienza al servizio anche dei kicker, venendo coadiuvato nientemeno che da coach Rotelli stesso.

Simone Domenichetti passa invece dal campo ai monitor. A lui spetterà il delicato e sempre più importante ruolo di scouting e video coordinator.

Infine, nel ruolo di supervisor coach, Rik Parker.

«Come sempre –esordisce coach Rotelli- le scelte sono state fatte in base a quella continuità che per noi è fondamentale, aggiustando il tutto sulle disponibilità personali dei vari allenatori. Il football era e resta una passione. Famiglia, lavoro, impegni vari vengono sempre prima. In seconda battuta, ma solo in ordine di elencazione, la fiducia che ho di tutti i miei collaboratori e assistenti».

Ma i GLS Dolphins Ancona ci tengono anche a presentare e a rendere omaggio allo staff e i dirigenti “da campo” senza i quali la macchina dei Dolphins non avrebbe modo alcuno di funzionare.

Paolo Belvederesi fungerà da general manager, Renzo Gallina da team manager, Max Cilla da covid manager, Massimo Moretti video operator e Claudio Bugatti responsabile forniture e materiali.