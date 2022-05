GLS Dolphins Ancona: successo per il torneo di flag football tra le classi prime superiori

Altro torneo scolastico di flag football. Altro successo. Lunedì mattina le prime classi del liceo scientifico Savoia di Ancona e del liceo scientifico-sportivo Cambi-Serrani di Falconara si sono battute fino all’ultimo lancio al Nelson Mandela della Montagnola.

In totale oltre 120 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al torneo che ha visto tutti giocare almeno tre partite e vincere la classe 1ma G del Savoia.

Il tutto si è svolto a corollario di un anno di lezioni di flag football nelle palestre scolastiche dei rispettivi licei grazie agli insegnamenti di Lorenzo Evangelisti, del coach americano dei Dolphins Rik Parker e dei giocatori americani Dillon Sherman, Collin DiGalbo e Zac Quattrone. E viste le capacità tecniche ed il sano agonismo mostrato da tutti i giovani atleti scesi in campo, è certo che tutti e cinque abbiano fatto un eccellente lavoro.

A fine torneo, gran cerimonia con il Presidente dei GLS Dolphins Ancona Leonardo Lombardi a premiare i vincitori prima e a donare medaglie partecipative e gadget a tutti i ragazzini.

Un forte ringraziamento va anche a Marco Ausili dei Dolphins Veterans, Andrea Gambelli, Michele Moretti, Raffaele Rotelli, Valentino Rotelli e all’head coach dei Dolphins Roberto Rotelli che ha svolto il ruolo di direttore del torneo e naturalmente a Paolo Belvederesi ideatore di tutto.

Un progetto, quello del “Flag Football At School” fortemente voluto dai GLS Dolphins Ancona e dalla Dolphins Ancona Academy che è finalmente riuscito a ripartire dopo anni di problemi legati al covid e che dal prossimo anno potrà tornare ad essere svolto in molte altre scuole medie e medie-superiori. Il flag football infatti è sempre più amato e praticato nelle scuole grazie a componenti che lo rendono unico agli occhi dei docenti di educazione fisica e dei responsabili scolastici: anzitutto è giocato assieme da ragazzi e ragazze, contiene una forte componente tecnica ma anche tattica che porta i giovani a dover ragionare, l’assenza totale di contatto porta il rischio infortuni attorno allo zero, il divertimento di chi lo pratica è sotto gli occhi di tutti.