GLS Dolphins Ancona, Under 15 e Coppa Italia fine della corsa in semifinale

Grandi emozioni per il progetto intrapreso dalla UNDER 15 dei GLS Dolphins Ancona in collaborazione con la Legio XIII Roma. Grazie ai prestiti della franchigia marchigiana, la squadra romana è stata in grado di concludere la regular season con un record di 5 vittorie e 1 sconfitta, godendo cosi dell’immediato e meritato passaggio alla semifinale. La partita giocata domenica scorsa contro i pari età dei Seamen Milano che, purtroppo, hanno avuto la meglio con un passivo di 20 punti finendo la partita con un risultato di 38 a 18. Anche se, come spiega il coach Mattia Gallina (anche lui in prestito dai GLS Dolphins Ancona), “La squadra ha dato il meglio di sè e non si è mai arresa, riuscendo a segnare durante il secondo tempo, dei punti importanti. Si è dato sfoggio, nonostante tutti i giocatori fossero alla prima esperienza in un campionato nazionale tackle, di una crescita fantastica a livello tecnico e una preparazione ottima grazie alla loro perseveranza e impegno agli allenamenti. I Seamen sono una bella squadra e sono tecnicamente più preparati di noi e soprattutto hanno commesso meno errori. Nonostante la sconfitta, sono orgoglioso di loro”, aggiunge il coach Gallina, “E’ stata un’esperienza formativa sia per loro che per me, con ottimi risultati visto la semifinale raggiunta dopo solo il primo anno di gioco in un campionato nazionale tackle”. Il coach conclude dicendo “La parte migliore però, è stata vedere i ragazzi felici e soddisfatti. Sono sicuro che in futuro se continueranno a lavorare come hanno fatto fino ad ora, raggiungeranno grandi obbiettivi”. I giocatori dei GLS Dolphins Ancona sono: Enrico Lombardi, Lorenzo Gaggiotti, Adam Polverini, Lorenzo Rosati e proveniente da Perugia Filippo Rossini. Mentre per quanto riguarda lo staff, Mattia Gallina. Un ringraziamento speciale al nostro Presidente Leonardo Lombardi e al nostro fisioterapista Giacomo Magistrelli.

Percorso diverso per i nostri ragazzi della COPPA ITALIA che hanno supportato la squadra delle Aquile Ferrara riuscendo con le loro conoscenze sportive e la loro esperienza nella IFL, ad aiutarli a conquistare la semifinale. Un sogno infranto dai Ducks Lazio che hanno terminato la scalata della squadra estense con il risultato di 36 a 6. Aiutando la squadra in quasi tutti i reparti di gioco Michele Moretti, Leonardo Albanese, Tomas Bonci e Lorenzo Cilla, hanno dato prova di grande versatilità. Moretti, che con le sue prestazioni maiuscole, ha dominato ovunque nel campo diventando nella classifica nazionale secondo nei sacks e primo nei tackles for loss. Nondimeno il nostro Running back Tomas Bonci, che si ritiene fiero e onorato di aver rappresentato i GLS Dolphins Ancona sotto i colori di un’altra squadra importante come le Aquile Ferrara, per lui sono 278 le yards corse con 5 touchdown, interrotti da un infortunio al ginocchio nel pieno della stagione. “Una colonna portante” per la linea d’attacco delle Aquile Leonardo “Leonardì” Albanese, che dichiara di aver conosciuto una nuova filosofia del football volta ad incrementare il suo bagaglio di esperienza. Infine, come ausilio all’attacco delle Aquile, Cilla ha contribuito, con le sue corse, i suoi lanci e i trick play. I giocatori ringraziano i Dolphins per l’opportunità concessa, dichiarandosi pronti per la stagione di IFL con la maglia di Ancona.