Gradara, sabato 5 novembre incontro con Bruno Tognolini

Gradara – I giochi di parole nelle filastrocche: quelle PER i bambini, quelle DEI bambini e quelle PER i grandi.

È questo il tema dell’incontro con l’autore Bruno Tognolini – aperto a tutti e dedicato in particolare a famiglie con bambini, insegnanti, educatori – che si svolgerà al Teatro Comunale di Gradara, sabato 5 novembre alle 15.30.

Bruno Tognolini è uno scrittore “per bambini e per i loro grandi”, autore di libri (55 titoli coi maggiori editori nazionali), TV (4 anni Albero Azzurro e 11 Melevisione), teatro, saggi, canzoni e opere digitali. È anche poeta ramingo, in giro per l’Italia da trent’anni per incontrare i lettori bambini e adulti. I suoi pochissimi romanzi hanno vinto premi importanti, le sue moltissime filastrocche girano scuole e case d’Italia e i suoi libri hanno venduto in Italia, solo con Salani, oltre centomila copie.

Tognolini ha recentemente vinto anche il premio “Gradara Ludens 2022” come personalità extraludica.

