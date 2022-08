“Gradara Wine Passion”, tre serate di degustazioni

Gradara – Un brindisi alla passione che durerà tre serate in uno dei borghi più belli e romantici d’Italia. Questo è “Gradara Wine Passion”, l’evento che è un inno all’amore per il buon vino prodotto con cura artigianale e alla gioia di stare insieme e godersi l’estate.

Una manifestazione organizzata da Gradara Innova e “Connubio Di Vino”, in collaborazione con il Comune di Gradara, che ha come obiettivo primario quello di creare un rapporto tra chi produce e chi consuma vino, aumentare la conoscenza, sviluppare il confronto, trasmettere la cultura e il valore del fare agricoltura, ed è per questo motivo che saranno presenti tra i banchi di assaggio solo i produttori, ovvero gli unici a poter far questo.

19 aziende vinicole presenti e una piccola e giovane realtà del mondo “Craft Beer” di Riccione, tutte dislocate nella via centrale del borgo.

Saranno coinvolte tutte le realtà ristorative, ognuna delle quali proporrà una propria tipologia di food, sia d’asporto che seduti al tavolo.

I partecipanti avranno la possibilità di consultare l’elenco, la collocazione delle cantine presenti e i ristoranti con il piatto proposto all’ingresso del Borgo.

CONNUBIO DI VINO

Connubio di vino è una piccola attività nata nel 2016 e composta da quattro persone: Mirko, Francesca, Gian Piero e Martina.

“Siamo professionisti e appassionati del mondo del vino, ci piace raccontarlo nel linguaggio più semplice possibile, lo facciamo attraverso i corsi, gli eventi e tutte le attività che organizziamo, vogliamo trasmettere la passione per questo meraviglioso mondo”.

PROGRAMMA EDIZIONE 2022

VENERDÌ 19 E SABATO 20 AGOSTO – “DEGUSTAZIONI NEL BORGO”

A partire dalle 18.30 fino a mezzanotte degustazione dei vini delle cantine del territorio (e non solo), lungo la via principale del borgo medievale proposte di street food e menù a tema nei ristoranti aderenti. (Cantine partecipanti: https://www.connubiodivino.it/cantine-partecipanti-gradara-wine-passion/ ).

Ingresso libero nel borgo e degustazione vini a pagamento.

Kit degustazione 12 euro, che comprende: 5 degustazioni, calice e tasca porta calice. (Il kit è acquistabile all’ingresso del borgo presso l’ufficio Iat di Gradara).

DOMENICA 21 – “SERATA ESCLUSIVA ALLA ROCCA”

A partire dalle 19, nel Cortile d’Onore della romantica fortezza, verrà servito l’“Aperitivo ancestrale” una degustazione-racconto con accompagnamento gastronomico a cura di Connubio di Vino; sarà una vera e propria esperienza sensoriale concepita per abbinarsi ed esaltare lo spettacolo musicale “Dell’ebbrezza e di altri viaggi” di e con Frida Neri e con Marco Tarantelli al contrabbasso.

Quota di partecipazione alla serata 30 euro.

Prenotazione necessaria entro venerdì 19 agosto – posti limitati:

tel. 0541964673

Si ringrazia la Direzione della Rocca Demaniale di Gradara per la disponibilità.

Per ulteriori info:

Sito: https://www.gradara.org/eventi-a-gradara/gradara-wine-passion/

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1084334395793060/1084334402459726/