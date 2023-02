Green Food Week: Camerino presente

La Green Food Week, dal 13 al 17 febbraio, invita le mense italiane a offrire menù sostenibili, con piatti a minore impatto ambientale. Giornata clou sarà il 16 febbraio, in concomitanza con M’illumino di meno, la storica iniziativa del programma Caterpillar di Rai Radio2 e Camerino, con le proprie mense scolastihe, ha raccolto questo invito.

A coordinare la Green Food Week è l’associazione Foodinsider, capofila della campagna, che propone idealmente un’unica grande tavolata dove i commensali di tutte le mense d’Italia – scolastiche, universitarie e aziendali – si uniscono per mangiare piatti che fanno bene alla salute e all’ambiente: alimenti biologici e locali, legumi che tutelano la fertilità del suolo, e miglio, il cereale con grandi proprietà nutrizionali che meglio si adatta ai cambiamenti climatici. Due caratteristiche importanti che hanno motivato l’ONU a dedicare il 2023 proprio al miglio.

“Si sono registrati alla Green Food Week 2023 mense che nel loro insieme rappresentano un totale di oltre 470.000 pasti. Con questi numeri possiamo dichiarare un notevole risparmio dei gas serra emessi nell’atmosfera almeno per un giorno” commenta Claudia Paltrinieri, presidente di Foodinsider.

“Le mense di Camerino coinvolte nell’iniziativa – spiega l’assessore Antonella Nalli – sono quelle comunali della scuola primaria e della scuola dell’infanzia dove cerchiamo da sempre di servire pasti buoni e genuini, consapevoli della grande importanza dell’alimentazione per lo sviluppo dei nostri ragazzi”.

Per la Green Food Week sono stati messi a disposizione delle mense una serie di documenti a supporto e materiale promozionale, realizzato dal programma Menoperpiù, con l’obiettivo di spiegare il significato di quello che viene promosso come ‘il cibo amico del Pianeta’.

Per le scuole è stato prodotto un ricettario di piatti a basso impatto ambientale, un kit informativo per gli insegnanti, un kit didattico per attività da fare in classe e un layout del menù scolastico green.

L’iniziativa nasce dalle Marche, nell’area di Pesaro Urbino, e si estende a livello nazionale attraverso l’adesione di comuni piccoli e grandi nonché di università, dal nord a sud Italia, che fanno rete sul territorio coinvolgendo a loro volta aziende sanitarie e associazioni ecologiste. Un bell’esempio di come si può fare squadra per promuovere la salute delle persone e dell’ambiente attraverso corrette e responsabili abitudini alimentari.

Il 16 febbraio alle 14:00 ci sarà una diretta sul sito di Foodinsider, YouTube e LinkedIn per dare voce ai protagonisti della Green Food Week, che racconteranno cosa è stato realizzato per la settimana green 2023.

Tutto ciò che avrà a che fare con la Green Food Week viene tracciato sui social con #greenfoodweek23

Per ulteriori informazioni: Ufficio diritto allo studio del Comune di Camerino tel. 0737 431412

Foodinsider è l’osservatorio che ogni anno monitora le mense scolastiche ed è impegnato da anni nella promozione di una ristorazione buona, sana e sostenibile, che sia in grado di avviare una conversione ecologica attraverso il cibo.