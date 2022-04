Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese, uscita didattica

Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese organizza per sabato 9 aprile 2022 l’uscita didattica in cerca di erbe selvatiche e mangerecce con ritrovo e partenza alle ore 8:30 dal piazzale antistante la chiesa della Sacra Famiglia in Fabriano.

Detta passeggiata di conoscenza pratica per una corretta selezione delle erbe sarà guidata dall’esperta Sig.ra Totori Margherita e si svolgerà nei dintorni del fabrianese con rientro a casa previsto per il pranzo.

Da quest’anno per motivi legali e di sicurezza, le uscite di gruppo saranno vincolate al tesseramento soci comprensivo di assicurazione personale.

Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazione: David Monno 393-2351701, Sandro Morettini 348-3985622 o Gruppo Micologico Fabrianese su facebook.