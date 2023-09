Gubbio-Fermana 0-0, buon pari in terra umbra per i Canarini

La partita tra Gubbio e Fermana termina a reti bianche. Una Fermana con una prestazione attenta ma anche di personalità imbriglia il più quotato Gubbio portando a casa un punto sicuramente meritato per quello che si è visto in campo. La formazione allenata da mister Bruniera non ha corso particolari rischi nella prima frazione dove il Gubbio è stato graziato dal direttore di gara per la mancata espulsione di Pirrello dopo un fallo su Semprini lanciato in porta. Solo giallo per il giocatore del Gubbio. Nella ripresa la Fermana prova a far male al Gubbio, sfiora il vantaggio con Giandonato su calcio piazzato, ma anche gli ospiti si rendono pericolosi con Montevago che non riesce a sfruttare di testa un cross preciso di Dimarco. Finisce con la divisione della posta una partita che non ha regalato molte emozioni al pubblico sugli spalti. Ottima presenza della tifoseria canarina che non hanno mai smesso di incitare la squadra.

GUBBIO-FERMANA 0-0 (p.t. 0-0)

MARCATORI

GUBBIO (3-5-2) Vettorel; Mercadante, Signorini (Cap.), Pirrello;Frey, Mercati (34’st Casolari), Bulevardi (22’st Di Massimo), Chierico (22’st Rosaia), Spina; Udoh (1’st Montevago) Galeandro (7’st Dimarco).

A disposizione:Greco, Tozzuolo, Morelli, Corsinelli, Di Gianni, Portanova

Allenatore: Piero Braglia

FERMANA (3-4-1-2) Borghetto; Spedalieri, Padella, Calderoni; Laverone, Giandonato (Cap.), Fontana (45’st Vessella), Pistolesi (1’st Santi); Misuraca; Semprini (19’st Montini), Curatolo (19’at Grassi)

A disposizione: Mancini, Furlanetto, Eleuteri, Fort, Tilli, Scorza, Biral, Palmucci, Esposito, Benkhalqui.

Allenatore: Andrea Bruniera

ARBITRO Giorgio Bozzetto di Bergamo (Alessio Miccoli, Luigi Ingenito, Raffaele Gallo)

NOTE Ammonizioni: 10’ Spina, 18’ Braglia (all.Gubbio),28’ Padella, 37’ Pirrello, 39’ Misuraca, 4’st Fontana, 42’st Calderoni Corner: 5-3 Recuperi p.t 1’, s.t.3′