Gubbio-Recanatese 1-1, non basta il pari: marchigiani out dai play off

Dopo aver raggiunto per il rotto della cuffia i play off la Recanatese pareggia contro il Gubbio e viene eliminato dagli spareggi per la serie B.

Nel primo tempo Di Stefano sblocca il match per gli umbri che vengono ripresi al ‘9 del secondo tempo da Giampaolo per i giallorossi. Recanatese che non riesce a trovare il raddoppio e finiscono oggi una stagione comunque da considerarsi positiva.

Tabellino

GUBBIO: Di Gennaro R., Bonini F., Signorini A., Portanova D. (dal 17′ pt Redolfi A.), Morelli G., Bonta F., Rosaia G. (dal 15′ st Toscano M.), Semeraro F., Di Stefano L. (dal 16′ st Bulevardi D.), Arena A. (dal 40′ pt Spina M.), Vazquez F.. A disposizione: Redolfi A., Spina M., Toscano M., Bulevardi D., Arras D., Corsinelli F., Dutu E., Greco S. (Portiere), Meneghetti M. (Portiere), Nicolao G., Tazzer M., Vitale G.

RECANATESE: Meli G., Marafini A. (dal 21′ st Somma F.), Ferrante E., Pacciardi F., Ferretti D. (dal 39′ st Yabre M.), Guadagni G. (dal 1′ st Senigagliesi L.), Alfieri V., Morrone B. (dal 1′ st Raparo M.), Carpani G., Sbaffo A., Giampaolo D. (dal 39′ st Marilungo G.). A disposizione: Amadio R., Fallani M., Raparo M., Senigagliesi L., Somma F., Marilungo G., Yabre M., Foresta G., Guidobaldi F., Peretti M., Quacquarelli G.

Reti: al 32′ pt Di Stefano L. (Gubbio), al 9′ st Giampaolo D. (Recanatese) .

Ammonizioni: al 10′ pt Rosaia G. (Gubbio), al 8′ st Signorini A. (Gubbio), al 11′ st Bonta F. (Gubbio), al 38′ st Toscano M. (Gubbio), al 40′ st Bulevardi D. (Gubbio) al 18′ st Senigagliesi L. (Recanatese), al 33′ st Pacciardi F. (Recanatese), al 34′ st Giampaolo D. (Recanatese), al 42′ st Yabre M. (Recanatese).

Espulsioni: al 45’+4 st Yabre M. (Recanatese).