Guida in stato di ebbrezza, patente ritirata ed auto sequestrata ad Ancona

Nella scorsa nottata gli operatori di via Gervasoni hanno proceduto al controllo di un’autovettura sospetta nei pressi di via Marconi. Il conducente di quest’ ultima, uomo italiano di circa 45 anni, al momento del controllo ed alla richiesta di documenti di identificazione, emanava forte alito vinoso ed una difficoltà espressiva, lasciando presagire agli operatori di Polizia che lo stesso avesse potuto assumere, oltre la soglia prevista dalla norma, sostanze alcoliche. Pertanto procedevano al controllo per la verifica del tasso alcolemico. Entrambe le misurazioni effettuate con apparecchio etilometro davano esito positivo, misurando un tasso alcolemico pari a 2.45g/L. Il soggetto veniva pertanto deferito in stato di libertà alla competente A.G. per il reato di cui all’ art. 186 CdS, il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo e la patente gli veniva ritirata.