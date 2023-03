Guida incerta nella notte, donna ubriaca sanzionata dalla Polizia ad Ancona

Nel corso della notte personale della Squadra Volante della Questura di Ancona, durante il servizio di controllo del territorio, notava un’autovettura, che stava percorrendo via Marconi in direzione nord con andatura irregolare. Pertanto, gli agenti provvedevano a raggiungere e fermare il veicolo.

Il conducente, una donna italiana di 36 anni, procedeva ad accostare con apparente difficoltà, arrestando la marcia in un punto abbastanza distante da quello segnalato dagli operatori.

Al momento della richiesta dei documenti personali e del veicolo, la donna appariva con occhi lucidi ed emanava un forte alito vinoso. Una volta scesa dal veicolo, inoltre, risultava avere un’andatura barcollante, con un equilibrio precario. Le circostanze, pertanto, lasciavano presagire che la stessa avesse assunto sostanze alcoliche oltre la soglia consentita dal Codice della Strada.

La donna veniva sottoposta ad accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico.

La prima misurazione restituiva come risultato un tasso alcolemico pari a 1,67 g/L. Veniva effettuata una seconda misurazione, che dava sempre esito positivo, misurando un tasso alcolemico pari a 1,47 g/L.

Pertanto, considerato che i risultati dell’accertamento avevano restituito tassi alcolemici sopra la soglia consentita, la donna veniva denunciata per guida in stato di ebbrezza, mentre la patente veniva ritirata dagli agenti.

I poliziotti, poi, provvedevano ad affidare l’autovettura ad un amico della donna, presente sul posto, dopo aver comunque verificato che il predetto disponesse al momento di tutti i requisiti psicofisici necessari per la guida