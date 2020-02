Guida sotto alcool e droghe, 45 patenti ritirate nel maceratese

Importante operazione di sicurezza stradale e contrasto alla guida sotto effetto di alcool e di droghe da parte delle forze dell’ordine nella provincia maceratese.

Il ritiro di 45 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica e in due casi perché i conducenti sono risultati postivi all’assunzione di stupefacenti con 460 punti di patente decurtati, su 248 veicoli controllati. E’ il bilancio di un servizio di controllo disposto dal questore di Antonio Pignataro e condotto sul territorio di Macerata, Civitanova Marche e Porto Recanati dalla polizia stradale, con la partecipazione di personale medico.

I due conducenti postivi all’assunzione di droghe erano nello specifico uno alla cocaina ed una positiva alla THC e alla cocaina.

Infine altri due conducenti di auto non si sono fermati al posto di blocco della Polizia accelerando per fuggire e creando grande pericolo agli agenti rimasti illesi da quanto accaduto. Sono in corso tutte le verifiche del caso per identificarli.