Guido Castelli: “Nessun rischio di manutenzione per le SAE, i fondi stanno arrivando”

In merito agli articoli apparsi recentemente sulla stampa locale dove si fa riferimento al problema delle mancanza di fondi per la manutenzione delle SAE nell’area del sisma, è intervenuto l’assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli: “Mi sento di rassicurare i cittadini che abitano nelle SAE e quindi i Comuni del cratere sulla futura manutenzione delle strutture abitative perché ho avuto ampie garanzie dal Dipartimento di Protezione Civile che molto presto arriveranno fondi per 2 milioni e 300 mila euro, destinati nel prossimo biennio proprio ai lavori di manutenzione delle strutture temporanee. La Regione Marche, infatti, come parte dell’accordo con l’ERAP Marche, conoscendo la situazione segnalata dalla stessa ERAP il 10 novembre, si è mossa per tempo e già alla fine di novembre ( il 29), evidenziando le necessità e i fabbisogni, ha inoltrato una formale richiesta di risorse al Dipartimento della Protezione Civile. A quest’ultimo, nei giorni precedenti, era già stata illustrata per vie brevi la situazione dalla dirigente regionale del Servizio, preannunciando l’esigenza finanziaria e ricevendo rassicurazioni e massima disponibilità sul prossimo trasferimento di fondi.

Ben venga quindi la costante attenzione da parte delle “antenne sul territorio” – ha concluso Castelli – e di chi vive sulla propria pelle le situazioni di disagio perché le segnalazioni di problemi sono sempre uno stimolo per la pubblica amministrazione a migliorare, ma possiamo dire che stavolta la burocrazia è stata più veloce delle denunce di carenze. “