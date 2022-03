Hair Gallery Cycling Team: successo in volata di Luca Curti al Trofeo Abruzzo Bike

L’Hair Gallery Cycling Team conferma la tradizione di essere una formazione vincente nelle gare su strada a circuito ed ha centrato il bersaglio pieno nel teramano al Trofeo Abruzzo Bike.

Alla Bonifica del Salinello, ad alzare le braccia in segno di vittoria Luca Curti (già vincitore di questa corsa nell’edizione 2020 prima del lockdown) che ha fatto valere il suo spunto veloce davanti a Bruno Martelli e ad Emanuele Scipione.

Con un po’ di amaro in bocca, si è conclusa la partecipazione al Gran Premio Apertura Abitacolo a Grottazzolina: nella gara dei meno giovani Moreno Calcinari è stato inizialmente accreditato del secondo posto in volata e poi estromesso dall’arrivo dai giudici per colpa della mantellina che copriva il numero di gara. Nella fascia dei giovani in luce Stefano Scotti e Stefano Ficcadenti rispettivamente al nono e al decimo posto in classifica.

