Hair Gallery Cycling Team vicina al successo con Andrea Pierangelini

Continuano gli ottimi risultati in questo avvio di stagione per l’Hair Gallery Cycling Team di scena al Trofeo Bike Club Cafè a Villa Musone di Loreto per la chiusura del Trittico Acsi Macerata. Protagonista di giornata Andrea Pierangelini arrivato solamente al secondo posto e battuto dal vincitore Andrea Fermani (Le Velò Team Giuliodori), presente nella fuga che ha deciso la gara dei più giovani in cui lo stesso Pierangelini era in avanscoperta con Fermani, Lorenzo Sbaffi (Team Ponte Cycling) e Paolo Pierantoni (Fight Club). Alle spalle dei fuggitivi il gruppo inseguitore con il nono posto assoluto di Denian Luku e il quindicesimo di Luca Curti. Nella batteria dei meno giovani solo un undicesimo posto assoluto al traguardo per Moreno Rapari. Per l’Hair Gallery Cycling Team di patron Fabrizio Petritoli è arrivato il momento di dettare legge anche nelle granfondo di alto livello domenica 27 febbraio in Liguria a Laigueglia con il campione del mondo UCI Ivan Martinelli e i tricolori Ettore Carlini e Wladimiro D’Ascenzo per continuare la serie positiva di questo mese di febbraio.

Al Bike Park di Fermo, ancora una marcia in più nel ciclocross Moreno Rapari che centra un risultato molto positivo vincendo l’ultima gara della nona edizione del Cross Cup CSI. Una prestazione all’altezza delle aspettative sfoggiando la livrea tricolore di neo campione nazionale di ciclocross CSI oltre a classificarsi al quarto posto di categoria master 5 nella classifica finale del Cross Cup CSI.