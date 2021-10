Halloween all’Orto sul Colle dell’Infinito -Recanati (MC), domenica 31 ottobre

In occasione di Halloween, la festa più spaventosa dell’anno, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano propone Storie e creature misteriose una giornata all’insegna dell’avventura all’interno dell’Orto sul Colle dell’Infinito.

Dedicata ai più piccini, domenica 31 ottobre, alle ore 10.30, si terrà una speciale caccia al tesoro che consentirà ai bimbi di scovare, tra le piante dell’orto, materiali e strumenti utili per partecipare al laboratorio “Arte e Paura”, a cura di Michela D’Alessandris che guiderà i partecipanti nella realizzazione di mostri, streghe, fantasmi e tutti quei personaggi che popolano l’immaginario legato alla festa di Halloween. E nel pomeriggio, alle ore 16, si potranno ascoltare storie e racconti spaventosi narrati e interpretati dalle lettrici di “Oh che bel castello”, libreria indipendente di Osimo, specializzata per bambini e ragazzi. “L’Orto sul Colle dell’Infinito vi aspetta tutti in maschera!”

In caso di pioggia, i laboratori si terranno al chiuso nei locali attigui all’Orto.

Laboratorio mattina: Iscritto FAI (6 -18 anni): 8€; Intero (6 -18 anni): 12€; Bambino (0 – 5 anni): gratuito; Ridotto disabili: gratuito; Adulto accompagnatore: gratuito.

Laboratorio pomeriggio: Iscritto FAI (6-18 anni): 5€; Intero (6 – 18 anni): 8€; Bambino (0 – 5 anni): gratuito; Ridotto disabili: gratuito; Adulto accompagnatore: gratuito.

Due laboratori (mattino e pomeriggio): Iscritto FAI (6 -18 anni): 10€; Intero (6 -18 anni): 15€

Il calendario degli Eventi nei Beni FAI 2021 è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Delicius, che rinnova il sostegno al FAI affiancandosi per la prima volta al progetto, e di Pirelli che conferma per il nono anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI.

www.fondoambiente.it -www.halloweenconilfai.it – www.fondoambiente.it/luoghi/orto-sul-colle-dell-infinito.

Per info e prenotazioni:

tel. 071 4604521

email: [email protected]