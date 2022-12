Hangartfest presenta Mossi da VisioniI 4.0 a Fermignano

Hangartfest, ente riconosciuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro, presenta, in collaborazione con Indipendance, LIGHT MY LIFE_Mossi da VisioniI 4.0, performance a cura degli artisti visivi Paolo Paggi ed Edoardo Serretti che si svolgerà domenica 11 dicembre, ore 21.00, all’ex Lanificio Carotti di Fermignano.

L’evento rientra nel più ampio progetto artistico di ricerca sull’archivio e sulla performance MOSSI DA VISIONI, nato nel contesto della XIX edizione di Hangartfest per individuare modalità non convenzionali di presentare documenti audiovisivi di archivio del Festival e si inserisce nell’iniziativa dedicata ai linguaggi del contemporaneo TURBINI Life is_Performance ed eventi organizzata in collaborazione con Luoghi Comuni e con il sostegno del Comune di Fermignano.

LIGHT MY LIFE indaga le possibilità di documentare la mostra SURPRIZE 4 “What is life?”, realizzata dall’Accademia di Belle Arti di Urbino e promossa dalla Fondazione Pescheria Pesaro, grazie al pubblico che, con i suoi sguardi e la sua presenza attiva, rende vivi lo spazio e le opere esposte.

La performance si sviluppa in più fasi, a partire dalla decostruzione del catalogo della mostra e al richiamo della funzione storica del luogo a cartiera, alla riscoperta delle opere al buio attraverso la luce, la carta e il riflesso del movimento dei corpi dei performer.

Gli spettatori che hanno risposto alla Call per partecipare attivamente all’evento fungeranno da “guide”, esploratori luminosi del ruolo del pubblico, della vita delle opere e dello spazio che le ospita, mentre gli osservatori potranno seguirli da vicino o a distanza nel processo di scoperta.

Dall’esperienza del performer verrà poi prodotto un catalogo non convenzionale per documentare l’incontro del pubblico con le opere e con gli straordinari spazi evocativi dell’ex Lanificio Carotti.

L’evento è a ingresso libero.

Per informazioni: tel. 340 8686552 – mail: [email protected]