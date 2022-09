HG Cycling Team: a Civitanova Marche i trionfi di Moreno Calcinari ed Ettore Carlini

Dopo le ottime prestazioni ottenute lo scorso fine settimana ai Campionati Nazionali CSI strada e cronometro, l’HG Cycling Team ha recitato la parte del protagonista al Trofeo del Mare-Claudio Pini (Memorial Giuseppe Giacomelli-Augusto Rossi) sul lungomare di Civitanova Marche co-organizzando l’evento assieme all’Asd Ruote e Cultura.

In particolare si sono messi in evidenza i più in forma del gruppo nelle due partenze in un’ambientazione notturna come da tradizione. Nella prima meritevole di elogio la performance di Moreno Calcinari davanti ai compagni di fuga Daniele Morbidoni e Gabriele Scortichini, distanziando il gruppo di quasi 1 minuto comprendente Alessandro Piergentili, Moreno Rapari, Robert Sabbatini e Guido Trombetta.

La seconda è stata ancora più foriera di soddisfazioni con il ritorno al successo di Ettore Carlini davanti a Valentino Spaccia e a Rostyslav Zhukovsky con il gruppo che non ha recuperato sui tre attaccanti e in cui figuravano i nomi di Andrea Di Renzo, Ivan Martinelli, Denian Luku, Stefano Ficcadenti e Gianmario Ortenzi.

Tra i più “piccoli” del GS Rapagnanese-Hair Gallery, la stagione delle gare si è conclusa a Porto Sant’Elpidio al Trofeo VPM con il terzo posto tra i G4 di Gaia Pochi.

