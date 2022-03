“I piceni e le origini di Ascoli –Camminata dei musei”, 3 aprile

Ascoli Piceno – L’U.S. Acli provinciale organizza l’iniziativa “I piceni e le origini di Ascoli – Camminata dei musei” che si svolgerà il 3 aprile con partenza da Piazza Matteotti alle 9,30 ad Ascoli Piceno.

La manifestazione prevede un tour culturale gratuito con visita guidata al Museo Pimu – Museo Picenworld in corso Vittorio Emanuele ed a seguite un itinerario cittadino dedicato ai Piceni ed alle origini della città di Ascoli.

Per poter partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione, inviando un messaggio al numero 3939365509 indicando data della camminata e nome e cognome di chi partecipa entro il 31 marzo e comunque è previsto un massimo di 90 partecipanti.

Il progetto “Camminata dei musei”, avviato nel 2015, e dunque giunto all’ottava edizione, intende promuovere il movimento e la fruizione dei musei considerato che la pandemia del Covid19 ha avuto ricadute disastrose su tali strutture come un meno 72% dei visitatori nel 2020 nonostante il 92% delle strutture sia rimasto aperto (seppur parzialmente).

Nel corso di queste otto edizioni sono state ben 47 le iniziative realizzate nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Macerata, iniziative che hanno registrato oltre 1500 presenze di persone di ogni età.

Il progetto “Camminata dei musei” abbina la promozione dell’attività fisica alla conoscenza ed alla valorizzazione del territorio, in particolare delle strutture museali.

Riguardo all’incremento del movimento va ricordato che l’iniziativa si svolge a pochi giorni di distanza dalla “Giornata mondiale dell’attività fisica” programmata il 6 aprile per promuovere uno stile di vita attivo e la pratica di regolare attività fisica in tutta la popolazione e in ogni fase della vita.