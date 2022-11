I Simply Red in concerto a giugno allo Sferisterio di Macerata

Dopo un 2022 stellare che ha visto la band esibirsi in 73 spettacoli davanti a oltre 600.000 persone in tutta Europa, i Simply Red annunciano oggi una serie di spettacoli estivi europei per il 2023 che li porterà ad esibirsi in 5 concerti nel nostro paese. Il 28 giugno saranno allo Sferisterio di Macerata. Questo concerto è organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Le 29 date europee vedranno i Simply Red esibirsi in 11 paesi e ad eseguire tutti i loro successi per confermare la loro reputazione come uno dei migliori live di oggi. “Io e la band non vediamo l’ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci per tutti voi. Questo tour è TUTTO incentrato sul groove. Get on down!” dice Mick Hucknall. Il pubblico italiano potrà ascoltare tutti i loro classici più amati, tra cui “Stars”, “Holding Back The Years”, “Fairground” e “Money’s Too Tight To Mention”. Mick Hucknall è il cantautore e bandleader dei Simply Red sin dall’inizio nel 1985, aiutato dal sassofonista di lunga data Ian Kirkham dal 1986. L’attuale formazione è la stessa dal 2003 e in questo nuovo tour suonerà tutte le principali hits del gruppo.

“Voglio che si divertano a suonare, che la folla si alzi e si muova e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il ritmo”. dice Mick.

SIMPLY RED

28 giugno MACERATA – SFERISTERIO

TUTTE LE GRANDI HITS DEL GRUPPO, DA “STARS” A “HOLDING BACK THE

YEARS”, DA “FAIRGROUND” A “MONEY’S TO TIGHT TO MENTION”

PER UN CONCERTO DA NON PERDERE

Presale Radio Monte Carlo dalle ore 10.00 di Giovedì 10 Novembre alle ore 23.59 di Venerdi 11 Novembre

Aperture vendita generale: ore 10.00 di Sabato 12 Novembre su www.dalessandroegalli.com