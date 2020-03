Ica Group converte la sua produzione in gel igienizzante

Ica Group, azienda produttrice di vernici, con società controllate in Germania, Spagna, India, Cina, Polonia e Canada, ha avviato con il suo laboratorio ricerca e sviluppo la produzione di gel e spray igienizzanti.

Si tratta di materiale destinato a tutti gli ospedali dell’Asur Marche Area Vasta 3 e in particolare di quello di Civitanova Marche, Covid Hospital che opera come centro di smistamento verso tutti gli altri nosocomi della provincia di Macerata. Già consegnati all’ospedale i primi 650 pezzi di gel igienizzante per le mani e 100 litri di spray igienizzante.

Consegnati anche 100 litri al Comune che li distribuirà alla Croce Verde, alle Forze dell’ordine e ad altre strutture sanitarie di Civitanova Marche. Inoltre è già in produzione un’ulteriore quantitativo di gel e spray igienizzante per l’ospedale che verrà consegnato nei prossimi giorni.