Igiene ambientale: oggi assemblea regionale ad Ancona per sciopero generale dell’ 8 novembre

Assemblea regionale, oggi, ad Ancona, alle ore 15, dei delegati dell’igiene ambientale, promossa da Fp Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Fiadel, in preparazione dello sciopero generale dell’8 novembre per il rinnovo del contratto, scaduto da 27 mesi. I sindacati chiedono risposte sulla sicurezza in un settore caratterizzato da alti tassi di infortuni e malattie professionali.

Nelle Marche, questo sciopero si colloca in un contesto molto frammentato, non sempre in grado di garantire qualità del servizio e impiantistica necessaria per valorizzare le raccolte differenziate e lo sviluppo dell’economia circolare.





