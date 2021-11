A Casine di Ostra lezioni gratuite e partite libere di scacchi

CASINE DI OSTRA – Domenica 21 novembre, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, presso la sede del Circolo Acli F.a.l.c.o. Aps in via Don Orione 2/b, sono in programma lezioni gratuite e partite libere di scacchi.

L’iniziativa rientra nel progetto “Metti in moto la mente” realizzato dall’U.S. Acli Marche Aps, in collaborazione con lo stesso circolo che ospita l’iniziativa, con l’A.S.D. Scacchi La Torre Smeducci, con U.S. Acli provinciale Ancona Aps ed Acli provinciali di Ancona Aps, grazie al sostegno della Fondazione Cariverona e della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni.

La manifestazione permetterà agli over 60 residenti nel territorio della provincia di Ancona di conoscere meglio il gioco degli scacchi, apprenderne meglio le regole del gioco e disputare delle partite sotto lo sguardo attento di alcuni istruttori federali capitanati da Marco Pelagalli.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, il green pass è obbligatorio così come la preiscrizione (telefono 3442229927 a partire da lunedì 15 novembre).

Per ulteriori informazioni sul progetto “Metti in moto la mente” si può consultare la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.