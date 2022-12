Il 31 dicembre una Passeggiata a 6 zampe ad Ascoli

Sabato 31 dicembre, con partenza alle 9,30 davanti al Piazzale della stazione di Ascoli, è in programma una Passeggiata a 6 zampe.

L’iniziativa, organizzata da ASD APS Tritella, U.S. Acli e Scuola di educazione cinofila My Dog, prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 9 ed il rientro sul punto di partenza alle 12,30 circa dopo una passeggiata in compagnia dei propri cani.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita ma occorre confermarla contattando il seguente numero telefonico 3892644455.

I partecipanti dovranno munirsi di pettorina o collare, guinzaglio, sacchetti per le deiezioni e museruola.