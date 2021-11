Il calendario del Mondiale per Club. La Cucine Lube difenderà il titolo iridato vinto nel 2019

La Fivb ha definito il calendario di tutte le partite del Mondiale per Club 2021, kermesse iridata a cui la Cucine Lube Civitanova, squadra detentrice del titolo 2019 (ultima edizione disputata), parteciperà dal 7 al 12 dicembre a Betim in Brasile al posto dello Zaksa, team vincitore della Champions League.

I cucinieri, inseriti nella Pool A, debutteranno l’8 dicembre alle 21 italiane contro gli argentini dell’UPCN San Juan e torneranno in campo il giorno dopo alla stessa ora per misurarsi contro i brasiliani del Funvic Taubaté. Le prime due squadre dei gironi otterranno la qualificazione alle Semifinali, previste rispettivamente alle 21 del venerdì e alle ore 00.30 del sabato 11 dicembre. La finalissima è in programma alle ore 00.30 di domenica 12 dicembre (le 20.30 di sabato 11 dicembre in Brasile).

Programma Mondiale per Club

(orari italiani):

Martedì 7 dicembre 2021

Ore 22 Funvic Taubaté-UPCN San Juan

Mercoledì 8 dicembre 2021

Ore 1.30 Sada Cruzeiro – Foolad Sirjan

Ore 21 Cucine Lube Civitanova – UPCN San Juan

Giovedì 9 dicembre 2021

Ore 00.30 Foolad Sirjan – Trentino Itas

Ore 21 Cucine Lube Civitanova – Funvic Taubaté

Venerdì 10 dicembre 2021

Ore 00.30 Sada Cruzeiro – Trentino Itas

Ore 21: semifinale 1

Sabato 11 dicembre 2021

Ore 00.30: semifinale 2

Ore 21: finale per il terzo posto

Domenica 12 dicembre 2021

Ore 00.30: Finale per il titolo Mondiale 2021

Match trasmessi in streaming sulla piattaforma pay per view Volleyball World Tv.

Sito ufficiale: www.welcome.volleyballworld.tv