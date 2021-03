Il calendario ufficiale di gioco dei Dolphins Ancona

I GLS Dolphins Ancona sono lieti di poter finalmente rendere noto il calendario ufficiale della prima squadra, con tanto di giorno e date di gioco.

Il tutto, ricordando che le ultime due partite delle otto previste saranno figlie della cosiddetta “fase ad orologio” e pertanto risulta al momento impossibile sapere avversari e luogo di gioco, men che meno giorno e orario.

Domenica 11 aprile, ore 16,30

Ducks Lazio – GLS Dolphins Ancona

Sabato 24 aprile, ore 18

GLS Dolphins Ancona – Rhinos Milano

Sabato 1 maggio, ore 20

Seamen Milano – GLS Dolphins Ancona

Domenica 9 maggio, ore 15

Panthers Parma – GLS Dolphins Ancona

Sabato 15 maggio, ore 18

GLS Dolphins Ancona – Warriors Bologna

Sabato 22 maggio, ore 18

GLS Dolphins Ancona – Guelfi Firenze

I successivi playoff vedranno protagoniste le prime quattro squadre della regular season. Super Bowl previsto per il 4 luglio, sede ancora da definire.

Per ovvie ragioni legate alle norme anti covid tutte le partite sono al momento da intendersi a porte chiuse.

Tuttavia anche quest’anno i Dolphins vedranno le proprie partite casalinghe trasmesse su youtube. C’è però una novità. A mandarle in onda sarà il canale del sito anygivensunday.it. Un rientro in grande stile per anygivensunday nel campo dello streaming, dato che oltre ai Dolphins AGS trasmetterà anche gli incontri casalinghi dei Rhinos Milano. Il tutto sempre in collaborazione con la Edizioni Sideline.

(Foto di Claudio Bugatti)